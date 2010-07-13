Число пострадавших от столкновения поездов в Польше выросло до 27

В Польше из-за столкновения двух пассажирских поездов пострадали 27 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в компании PKP Polskie linie kolejowe, которая является оператором железнодорожных путей в Польше, среди наиболее пострадавших начальник одного из поездов, двое машинистов и двое пассажиров.

Авария произошла сегодня утром на Западе Польши неподалеку от побережья Балтийского моря, когда поезда подъезжали к железнодорожной станции.

На месте аварии продолжают работать спасатели, а движение на железнодорожном пути, по которому ежедневно курсирует 10 поездов, планируется возобновить завтра утром.

Пресс-секретарь PKP PLL Мирослав СЕМЕНЕЦ не назвал УНИАН предположительной причины аварии, подчеркнув, что следствие ведет специально созданная комиссия, которая представит свои выводы «через несколько недель».

Он также заявил, что с начала 90-х годов это первый такой случай в Польше.

”Не припоминаю таких случаев", – сказал М.СЕМЕНЕЦ.

Представитель компании Przewozy Regionalne (PR), которая является владельцем столкнувшихся поездов, Михал ЛИПИНСКИЙ сказал УНИАН, что в результате аварии пострадали больше всего те, кто на момент столкновения переходил из одного вагона в другой.

Он не уточнил, сколько людей могло находиться в обоих поездах на момент аварии.

М.ЛИПИНСКИЙ добавил, что это первый случай столкновения поездов компании PR.

Как сообщал УНИАН, в мае созданная местными органами власти в 2008 году компания Przewozy Regionalne была вынуждена отменить около 50 железнодорожных сообщений из-за долга за использование железнодорожных путей государственной компании PKP PLL.

PR, которая предложила билеты в три раза дешевле других польских железнодорожных перевозчиков, была создана для стимулирования конкуренции на этом рынке в Польше.