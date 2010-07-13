Клиентов Karya Tour обещают вернуть из Турции в Украину до 22 июля

Все туристы, имевшие проблемы с туристическим оператором, возвратятся в Украину до 22 июля т. г.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил атташе по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине Берат ЙЫЛДЫЗ.

«По последним данным, сейчас в Турции осталось 738 украинцев – клиентов Karya Tour, которые продолжают свой отдых, за который заплатили, и которые вернутся в Украину в соответствии с подготовленным графиком», - сказал он. В частности, сегодня запланирован возврат 110 туристов, завтра – 355, 17 июля – 121 туриста и т.д.

Б.ЙЫЛДЫЗ отметил успешность работы над решением данной проблемы. При этом он подчеркнул, что проблема возникла только у украинских туристов, несмотря на то, что Karya Tour работала и с туристами других стран. По его словам, в целом с начала возникновения проблемы в Турцию отправлено около 3900 туристов, из них украинцев – 1784.

«С самой большой проблемой столкнулись именно украинские туристы. К примеру, из Словакии было 1045 туристов, но и для них, и для туристов Karya Tour из других стран были предусмотрены страховки. Что касается украинских туристов, то общими усилиями и нашего министерства, и лично министра, и представительств туроператоров, представленных на рынке Украины, и отельеров, то есть общими усилиями, были предприняты все возможные меры, чтобы украинские туристы могли продолжить свой отдых и затем вернуться в Украину», - сказал Б.ЙЫЛДЫЗ.

По его словам, все туристы, несмотря на проблемы Karya Tour, размещены в отелях и продолжают свой отдых.

Как добавила и.о. президента Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Елена ШАПОВАЛОВА, только в одном отеле был единичный случай, где была взята повторная оплата с туриста.

Авиаперевозки будут осуществлять авиакомпании, которые имели договоры на чартеры с Karya Tour, в частности «Международные авиалинии Украины» (МАУ), «Роза Ветров».

«Гарантируем, что все возвратятся в Украину», - сказала пресс-секретарь МАУ Евгения САЦКАЯ.

По ее словам, Karya Tour вечером 8 июля сообщила авиакомпании, что у нее возникли сложности с партнером в Турции, и попросила не проводить регистрацию пассажиров на рейсы с 9 июля. Авиарейсы были проплачены Karya Tour по 11 июля. Соответственно, МАУ отменила эти рейсы в Турцию. «Тем не менее, мы выполнили технические полеты, чтобы забрать пассажиров из Турции, отправляя туда пустые самолеты и забирая оттуда туристов. 9-11 июля было репатриировано 700 пассажиров спецрейсами авикомпании, и в период по 16 июля в целом будет вывезено еще 430 человек. Кроме того, там еще не более 100 человек, которые приобрели у Karya Tour пакеты более продолжительные, чем недельные или 2-недельные. Соответственно, по мере приближения их даты вылета мы будем вывозить их», - отметила Е.САЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в провинции Анталия украинских туристов, которые приобрели путевки компании Karya Tour, начали выселять из гостиниц в связи с необеспечением туристическим оператором оплаты за забронированные для граждан номера.

В свою очередь, туроператор Karya Tour Ukraine заявил о финансовых проблемах принимающей стороны – турецкой компании Sunspot Seyhat Ltd Sti, которая не может выполнить взятые на себя обязательства по приему и размещению туристов в Турции.

В связи со сложившейся ситуацией Министерство культуры и туризма Турции, а также губернаторство Анталии в пятницу, 9 июля, провело экстренное собрание, в котором принимали участие представители Федерации отельеров Турции, Объединения отельеров Средиземноморья, авиалиний SKY, а также туроператоры TEZ Tour, ODEON, ANEX, TURTESS, специализирующиеся по этим же направлениям. По итогам собрания губернаторством Анталии был создан комитет для урегулирования данной ситуации.

Были приняты все необходимые меры для того, чтобы около 4000 туристов, приехавших в Анталию, не испытывали трудностей во время отдыха и проблем с возвращением в свои страны. До понедельника, 12 июля, компания TEZ Tour должна была обеспечить все условия для возвращения 1800 туристов. Для оставшихся туристов будет составлен график вылетов с учетом срока их пребывания в Турции.