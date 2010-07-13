В Польше столкнулись два пассажирских поезда

Крупная железнодорожная катастрофа произошла сегодня в Польше. На железнодорожной станции Корзиби в районе Слупска столкнулись два пассажирских поезда, передает РБК.

Как сообщает польский телеканал TVP, в результате столкновения пострадали 25 человек, 5 госпитализированы в тяжелом состоянии. Возможно, что часть раненых пострадали из-за возникшей паники, так как скорость поездов, подъезжавших к станции, была небольшой.

На месте столкновения работают представители оперативных служб Польши. Продолжается спасательная операция. Начато расследование инцидента.

Неофициально уже озвучены версии об ошибке стрелочника и поломке железнодорожного оборудования.

Напомним, 15 февраля с. г. под Брюсселем в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов произошла крупнейшая за последние полвека железнодорожная катастрофа. Тогда погибло 18 человек, более 170 получили ранения.