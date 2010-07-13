В США арестован еще один русский шпион

В США по обвинению в шпионаже в пользу России арестован еще один человек, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ФБР.

Задержанный - 23-летний гражданин России, чье имя не называется. Впервые американские спецслужбы заинтересовались им осенью 2009 года.

Таким образом, общее количество арестованных русских шпионов достигло 12 человек, пишет Лента.ру.Один из задержанных ранее был отпущен под залог, еще 10 были депортированы в Вену, где их 9 июля обменяли на четырех граждан России, ранее осужденных за шпионскую деятельность. В настоящее время шпионы находятся в Москве.

Американские власти задержали 11 человек по обвинению в работе на российские спецслужбы 10 июня. Десятерым из них - Анне ЧАПМАН, Михаилу СЕМЕНКО, Майклу ЗОТТОЛИ (Михаил КУЦИК), Патрисии МИЛЛЗ (Наталия ПЕРЕВЕРЗЕВА), Вики ПЕЛАЕС, Хуану ЛАСАРО (Михаил ВАСЕНКОВ), Ричарду и Синтии МЕРФИ (Владимир и Лидия ГУРИЕВЫ), Дональду ХИТФИЛДУ (Андрей БЕЗРУКОВ) и Трэйси ФОУЛИ (Елена ВАВИЛОВА) - были предъявлены обвинения в шпионаже и отмывании денег.

По версии властей, все они работали на российскую разведку под прикрытием и выполняли различные задания, в частности, собирали информацию о разработках в области вооружения. Также в их задачи входило налаживание контактов с влиятельными лицами. Генеральный прокурор США Эрик ХОЛДЕР заявлял, что Россия платила своим агентам "сотни тысяч долларов".

8 июля состоялся суд, на котором обвиняемые частично признали свою вину. Взамен, судья приговорила их к срокам, которые они уже отбыли в заключении, и распорядилась немедленно депортировать. На следующий день шпионы прибыли в Вену, где их обменяли на четверых россиян, ранее помилованных Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщалось, список имен для обмена предложили США. Обязательным условием сделки было присутствие в списке ученого Игоря СУТЯГИНА. Вместе с ним из России выслали также Сергея СКРИПАЛЯ, Александра ЗАПОРОЖСКОГО и Геннадия ВАСИЛЕНКО. Из Вены самолет с ними вылетел сначала в Великобританию, а затем в США. При этом, по неподтвержденным данным британских СМИ, И.СУТЯГИН и С.СКРИПАЛЬ остались в Соединенном Королевстве.