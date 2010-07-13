Мощный ливень стал причиной гибели 12 человек в Дели

По крайней мере 12 человек погибли и еще несколько десятков получили травмы в результате мощного ливня, обрушившегося на индийскую столицу Дели.

Как передает РИА «Новости», мощный муссонный ливень, сопровождаемый порывами ветра, скорость которых достигала 90 километров в час, обрушился на Дели вчера вечером. Ветер валил деревья, срывал кровли с домов в бедных кварталах. Всего за несколько часов в городе выпало 51,4 миллиметра осадков.

По крайней мере шесть человек погибли в результате ударов электрическим током из-за оборванной ветром электропроводки. Еще шесть человек погибли от обрушения стен и крыш, которые упали от потоков воды и сильного ветра.

Движение в индийской столице было парализовано на несколько часов. Вода затопила многие улицы и перекрестки. Власти напоминают, что сезон муссонных дождей в Индии только начался, и призывают население к осторожности во время ливней, которые продолжаются здесь с конца июня по сентябрь.