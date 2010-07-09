США объявили о завершении обмена шпионами с Россией

Министерство юстиции США официально объявило об успешном завершении операции по обмену шпионами между Россией и Америкой.

Как отмечает представитель ведомства Диан Бойд, американская сторона передала России 10 человек, задержанных 27 июня 2010 г., в обмен на четырех человек, ранее осужденных в РФ по обвинению в шпионской деятельности, передает Associated Press.

Обмен произошел в венском аэропорту. По данным ИТАР-ТАСС - у закрытого на ремонт терминала аэропорта "Швехат" в Вене. Сперва прибыл российский самолет, затем на аэродром приземлился лайнер авиакомпании Vision Airlines. Самолеты расположились друг напротив друга, а фигурантов обмена перевозили от самолета к самолету в черном фургоне.

Самолет МЧС России через несколько часов приземлился в московском аэропорту "Домодедово",

Самолет с четверкой, помилованной в РФ, приземлился в Великобритании на военной базе "Бриз Нортон" в Оксфордшире, передает BBC News. Ранее сообщалось, что в этой стране хотел остаться после высылки Сутягин. Останутся ли в Великобритании Скрипаль, Запорожский и Василенко, не сообщается.