В Сетевой университет СНГ вошли 16 вузов из 8 стран (список)

Сетевой университет СНГ в 2010 году примет первых студентов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил на XVII Конференции министров образования государств-участников СНГ исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) Армен СМБАТЯН.

«Сетевой университет СНГ - это один из перспективных проектов МФГС. Он наиболее полно отвечает целям и задачам фонда в образовательной сфере. Одновременно он отвечает и наиболее современным подходам к развитию высшего профессионального образования, которые сложились в мировой практике», - сказал А.СМБАТЯН.

По его словам, с началом работы Сетевого университета можно с уверенностью говорить о том, что в СНГ заложены основы системы академической мобильности.

«Для многих студентов из стран СНГ создана возможность одновременного обучения в самых лучших вузах наших стран и получения двух магистерских дипломов», - отметил исполнительный директор МФГС.

По его словам, в 2010-2011 учебном году Сетевой университет СНГ примет 141 студента, в настоящее время в вузах-участниках консорциума ведется приемная кампания.

А.СМБАТЯН убежден, что в будущем Сетевой университет СНГ станет масштабной образовательной структурой с широким отраслевым охватом, состоящей из нескольких крупных консорциумов различных направлений, включающих и гуманитарные, и технические, и естественные, и творческие специальности.

«За академической мобильностью, созданием условий и возможностей для совместного обучения и работы студентов, преподавателей, ученых - будущее наших стран», - добавил исполнительный директор МФГС.

В 2010-11 учебном году студенты пройдут обучение по совместным образовательным программам по направлениям: «Международное право», «Менеджмент» по специализациям «Управление международными проектами» и «Международный менеджмент», «Экономика» по специализации «Международная торговля», «Филология» по специализации «Русский язык и литература».

Проект «Сетевой университет СНГ» был инициирован Российским университетом дружбы народов в 2008 году. Поддержку проекту оказывает МФГС.

В Консорциум Сетевого университета вошли 16 ведущих вузов из 8 стран: Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара, Донецкий национальный университет, Белорусский государственный университет, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына, Кыргызско-Российский Славянский университет, Московская государственная юридическая академия, Новосибирский государственный университет, Российско-Таджикский Славянский университет, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный университет, Славянский университет (Республика Молдова), Таджикский национальный университет, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова и Ереванский государственный университет.