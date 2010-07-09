Ромпей: для ЕС не важна дата введения безвизового режима с Украиной

Президент Европейского Совета Герман ван РОМПЕЙ заявляет, что для Европейского Союза не важна дата введения безвизового режима с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г. ван РОМПЕЙ заявил в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

«Дата в этом вопросе не является столь важной. Важным является результат этого диалога», - сказал он.

Президент Европейского Совета напомнил, что Евросоюз и Украина переходят к новому этапу диалога по введению безвизового режима, в частности, относительно разработки поэтапного плана действий.

«Конечно, это требует огромного труда. Однако мы, с нашей стороны, взяли на себя обязательство работать над введением безвизового режима с Украиной в долгосрочной перспективе», - заявил Г. ван РОМПЕЙ.