Италия сегодня будет жить без новостей

В Италии проходит забастовка журналистов.

Как сообщает радио «Свобода»,сегодня не выйдет большинство общенациональных газет. Теле- и радиокомпании откажутся от выпусков новостей.

Причина забастовки - обсуждение в парламенте законопроекта, запрещающего публикацию материалов следствия, полученных в результате прослушивания телефонных разговоров. За нарушение запрета журналистам грозит тюремное заключение, а СМИ - крупный штраф. Инициатор законопроекта - правительство Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

К однодневной забастовке присоединятся также железнодорожники и сотрудники предприятий городского транспорта.