Италия сегодня будет жить без новостей
10:14, 09 июля 2010Мир
837 0
Журналисты бастуют
В Италии проходит забастовка журналистов.
Как сообщает радио «Свобода»,сегодня не выйдет большинство общенациональных газет. Теле- и радиокомпании откажутся от выпусков новостей.
Причина забастовки - обсуждение в парламенте законопроекта, запрещающего публикацию материалов следствия, полученных в результате прослушивания телефонных разговоров. За нарушение запрета журналистам грозит тюремное заключение, а СМИ - крупный штраф. Инициатор законопроекта - правительство Сильвио БЕРЛУСКОНИ.
К однодневной забастовке присоединятся также железнодорожники и сотрудники предприятий городского транспорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter