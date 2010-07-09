Движение поездов под Ла-Маншем остановили из-за пожарной тревоги

08:21, 09 июля 2010
Мир
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Машинист поднял тревогу

Несколько тысяч пассажиров вынуждены были изменить свои планы в связи с остановкой движения поездов Eurostar, курсирующих между Великобританией и Францией из-за пожарной тревоги.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Telegraph.

Инцидент произошел в туннеле под Ла-Маншем. Машинист одного из поездов поднял тревогу после того, как увидел в туннеле дым. Движение было перекрыто в обоих направлениях. Прибывшие сотрудники технической службы места возгорания и последствий пожара не обнаружили.

 

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