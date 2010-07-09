Русских шпионов депортировали из США

Все десять русских шпионов депортированы из США, сообщает агентство AFP со ссылкой на телеканал NY1. Ранее на судебном заседании в Нью-Йорке они признались, что действовали в качестве незарегистрированных агентов иностранного государства.

По данным ИТАР-ТАСС, десять человек - Анна Чапман, Михаил Семенко, Майкл Зоттоли (Михаил Куцик), Патрисия Миллз (Наталия Переверзева), Вики Пелаес, Хуан Ласаро (Михаил Васенков), Ричард и Синтия Мерфи (Владимир и Лидия Гуриевы), Дональд Хитфилд (Андрей Безруков) и Трэйси Фоули (Елена Вавилова) должны были отправиться в Россию спецрейсом. Сообщалось, что самолет будет предоставлен правительством США.

В ночь на пятницу МИД РФ подтвердил, что задержанных в США людей обменяют на "четырех лиц, ранее осужденных в РФ", сообщает Лента.ру. Пресс-секретарь президента России заявила, что Дмитрий Медведев уже подписал указ о помиловании Игоря Сутягина, Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко. Все они обратились с соответствующими прошениями, в которых признали свою вину. Как именно будет совершен обмен, не сообщалось.