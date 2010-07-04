Беларусь вступила в Таможенный союз, но Россия об этом пока не знает

Таможенный кодекс Таможенного союза сегодня вступает в силу на территории двух стран - России и Казахстана, сообщает Прайм-ТАСС.

Интрига о позиции третьего партнера - Беларуси - сохраняет свою актуальность.

Законопроект о его ратификации был внесен в белорусский парламент еще 8 июня. По некоторым данным, верхняя и нижняя палаты парламента в среду ратифицировали договор о Таможенном кодексе Таможенного союза. Однако официального подтверждения пока нет. Судя по всему, Беларусь намерена объявить об этом 5 июля, когда в Астане состоится встреча глав государств ЕврАзЭС.

"Мы свою позицию выразили. Думаю, вопрос решится 4-5 июля, будет ответ на этот вопрос", - заявил первый вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ратифицировал все договоры и соглашения, касающиеся Таможенного союза. Об этом Лукашенко сказал, выступая перед согражданами на площади Победы в в рамках празднования Дня независимости.