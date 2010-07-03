Грузия утвердила госстратегию по Южной Осетии и Абхазии

Правительство Грузии на первом заседании после смены части министров (в том числе - министра экономики и региональной политики) утвердило план действий государственной стратегии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Документ был опубликован несколько месяцев назад государственным министром по реинтеграции, вице-премьером Тимуром Якобашвили.

Якобашвили заявил в интервью Радио Свобода, что стратегия, утвержденная на заседании правительства в субботу, подразумевает оказание помощи населению на оккупированных территориях. Имеется в виду здравоохранение, социальная сфера, образование, поощрение контактов между жителями.

На эти цели правительство Грузии выделило значительные средства. Кроме того, в Тбилиси рассчитывают и на финансовую помощь западных государств и международных организаций.

"Для реализации этих направлений мы планируем создать семь инструментов", - сказал Т.Якобашвили после заседания правительства. По его словам, это: координационный механизм с нейтральным статусом, нейтральное свидетельство и путевой документ, фонд доверия, единый инвестиционный фонд, агентство по сотрудничеству, интегрированная социально-экономическая зона, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на агентство "Тренд".

Вице-премьер сообщил также, что для реализации этих проектов в зоне конфликта будет задействован высокоскоростной интернет, что позволит повысить информативность населения в зоне конфликтов.