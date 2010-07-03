В Киргизии появилась Президент переходного периода
21:47, 03 июля 2010Мир
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Роза Отунбаева вступила в должность
В Киргизии Роза ОТУНБАЕВА официально вступила в должность Президента переходного периода.
Церемония инаугурации состоялась утром в Бишкеке, сообщает радио «Свобода».
Вопрос о наделении Р.ОТУНБАЕВОЙ полномочиями был вынесен на референдум 27 июня, на котором, по официальным данным, более 90% избирателей одобрили новую Конституцию страны. Конституция вступила в силу в пятницу.
Р.ОТУНБАЕВА будет Президентом до 31 декабря 2011 года. До проведения парламентских выборов, намеченных на октябрь, она также останется во главе правительства.
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