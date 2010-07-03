В Киргизии появилась Президент переходного периода

В Киргизии Роза ОТУНБАЕВА официально вступила в должность Президента переходного периода.

Церемония инаугурации состоялась утром в Бишкеке, сообщает радио «Свобода».

Вопрос о наделении Р.ОТУНБАЕВОЙ полномочиями был вынесен на референдум 27 июня, на котором, по официальным данным, более 90% избирателей одобрили новую Конституцию страны. Конституция вступила в силу в пятницу.

Р.ОТУНБАЕВА будет Президентом до 31 декабря 2011 года. До проведения парламентских выборов, намеченных на октябрь, она также останется во главе правительства.