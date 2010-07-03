Нигерийские боевики атаковали судно, среди заложников – украинец

Нигерийские боевики в субботу атаковали грузовое судно BBC Palonia под флагом Германии и взяли в заложники 12 иностранных моряков, среди них один украинец, семь россиян, два гражданина Германии и по одному – Латвии и Литвы.

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя нигерийских ВМС Дэвида НАБАЙДУ, боевики напали на судно в районе дельты реки Нигер, в четырех милях к югу от реки Бонни.

«Нападение произошло в ночь на субботу, атаке подверглось только одно судно... один из членов экипажа был ранен пулей, 12 человек попали в плен», - сказал представитель ВМС Нигерии.