Польша и США подписали дополнение к договору о ПРО

Представители Министерства иностранных дел Польши и Государственного департамента США подписали сегодня в Кракове дополнения к межгосударственному договору о размещении на польской территории элементов системы противовоздушной обороны (от августа 2008 года).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, протокол изменений к договору был подписан в присутствии Госсекратаря США Хилари КЛИНТОН и главы польского МИД Радослава СИКОРСКОГО.

Польский министр назвал подписание документа подтверждением того, что государства являются союзниками и признают одинаковые ценности. Р.СИКОРСКИЙ заметил, что Польша больше выигрывает от новой системы ПРО.

Х.КЛИНТОН, в свою очередь, сказала, что США останутся партнером и союзником Польши независимо от того, кто выиграет президентские выборы, второй тур которых состоится в воскресенье, 4 июля.

Она также заявила, что создаваемая американцами система ПРО не направлена против России.

Пресс-служба МИД Польши назвала изменения к договору техническими, заметив, что они имеют целью согласовать подписанный с предыдущей администрацией США документ с новой концепцией ПВО, которую утвердил нынешний Президент США Барак ОБАМА.

МИД напомнил, что новая концепция, представленная Б.ОБАМОЙ в сентябре 2009 года, предусматривает размещение на территории Польши ракет-перехватчиков типа SM-3 для защиты Европы от ракет короткого и дальнего действия (до 5,5 тыс. км).

Новая версия договора вступит в силу после ратификации Сеймом Польши.

Как сообщал УНИАН, Польша в мае этого года получила от США учебную батарею противовоздушной обороны Patriot.

Б.ОБАМА отказался от планов своего предшественника Джорджа БУША по созданию стационарной системы ПРО, элементы которой должны были быть расположены в Польше и Чехии, решив создать мобильную систему. Несмотря на изменение своих планов, США предоставили полякам систему Patriot, боевую версию которой планируется позже включить в систему ПВО Польши.