Танкер с нефтепродуктами взорвался в Конго - погибли не менее 200 человек
16:27, 03 июля 2010Мир
1398 0
Среди погибших - миротворцы ООН
Взрыв прогремел на танкере с нефтепродуктами в Демократической Республике Конго, погибли, как минимум, 200 человек, сообщает агентство Reuters.
Танкер с горючим перевернулся и взорвался на востоке страны. "Некоторые люди погибли, пытаясь утащить горючее, но в основном погибли те, кто в помещениях смотрел футбольный матч", - цитирует агентство Марселина КИСАМВО, губернатора провинции Киву, где произошло происшествие.
По его словам, погибли также миротворцы ООН, которые не позволяли местным жителям приближаться близко к танкеру. Официальный представитель миротворческого контингента в Конго сообщил, что информация о гибели военных проверяется, отмечает NEWSru.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter