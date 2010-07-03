Танкер с нефтепродуктами взорвался в Конго - погибли не менее 200 человек

Взрыв прогремел на танкере с нефтепродуктами в Демократической Республике Конго, погибли, как минимум, 200 человек, сообщает агентство Reuters.

Танкер с горючим перевернулся и взорвался на востоке страны. "Некоторые люди погибли, пытаясь утащить горючее, но в основном погибли те, кто в помещениях смотрел футбольный матч", - цитирует агентство Марселина КИСАМВО, губернатора провинции Киву, где произошло происшествие.

По его словам, погибли также миротворцы ООН, которые не позволяли местным жителям приближаться близко к танкеру. Официальный представитель миротворческого контингента в Конго сообщил, что информация о гибели военных проверяется, отмечает NEWSru.