В Польше объявили "день тишины"

За день до второго тура президентских выборов в Польше сегодня объявлен "день тишины".

На протяжении всего дня запрещены любые формы агитации, проведение социологических опросов, подготовка и публикация рейтингов кандидатов и обсуждение их программ, сообщает NEWSru.

На пост главы государства после первого тура голосования, отсеявшего 8 других кандидатов, сейчас претендуют исполняющий обязанности Президента, маршал Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ и кандидат от оппозиционной партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав КАЧИНЬСКИЙ.

На протяжении всей предвыборной кампании опросы общественного мнения показывали лидерство кандидата от правящей партии "Гражданская платформа" Б.КОМОРОВСКОГО. В начале борьбы ему даже предсказывали победу в первом туре голосования. Однако избиратели рассудили иначе - понадобился "второй тайм". Первый закончился победой Б.КОМОРОВСКОГО (41,54%) против 36,46% у Я.КАЧИНЬСКОГО.

Третьим тогда финишировал лидер партии Союз демократических левых сил Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ, заручившийся поддержкой почти 14% избирателей. Именно голоса его сторонников могут сыграть решающую роль на выборах 4 июля.

Сам лидер левых сил отказался открыто выступить в поддержку одного из двух претендентов.

Многие польские аналитики обращают внимание на тот факт, что в запасе у Я.КАЧИНЬСКОГО сельский электорат, не отвлекающийся на летний отдых, в то время как городские избиратели - опора Б.КОМОРОВСКОГО, массово выезжают в отпуск.