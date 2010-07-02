Минск договорился с Москвой о стоимости транзита газа

Стоимость транзит российского газа через территорию Республики Беларусь будет составлять 1,88 долл. на 100 км.

Как сообщили УНИАН в управлении информации российской газовой компании, сегодня ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали соответствующие дополнения к контракту на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах.

«Учитывая, что белорусская сторона повысила на 2010 год оптовую наценку на газ, реализуемый ОАО «Белтрансгаз», как это и предусматривалось при покупке пакета акций предприятия «Газпромом», до 11,09 долл., ставка за транзит российского газа по сетям ОАО «Белтрансгаз» в 2010 году составит 1,88 долл. на 100 км», – сказано в сообщении.

Также «Газпром» и правительство Беларуси подписали протокол об отчислениях совместной белорусско-российской газотранспортной организации ОАО «Белтрансгаз» в Инновационный фонд Министерства энергетики Беларуси.

Согласно протоколу, белорусская сторона обязуется установить на 2011-2012 годы норматив отчислений ОАО «Белтрансгаз» в инновационные фонды Республики Беларусь на уровне, не превышающем минимальный размер этого норматива в Республике. Белорусская сторона гарантирует, что не будет устанавливать индивидуальные налоги, сборы и отчисления для ОАО «Белтрансгаз». Средства, высвобождаемые благодаря уменьшению отчислений в инновационный фонд, планируется направлять на строительство подземных хранилищ газа в Беларуси.

Решения приняты в рамках договоренностей, закрепленных в протоколе по вопросам создания совместной белорусско-российской газотранспортной организации ОАО «Белтрансгаз» от 31 декабря 2006 года.

Справка УНИАН. 31 декабря 2006 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах. Документом, в частности, была определена формула цены с 1 января 2008 года (соответствующая формуле цены при поставках российского газа в Европу), а также понижающие коэффициенты цены на 2008-2010 годы (0,67, 0,8 и 0,9 соответственно). При этом в 2009 году, в условиях мирового финансово-экономического кризиса, «Газпром» согласился уменьшить понижающий коэффициент с 0,8 до 0,7.

В соответствии с контрактом, рассчитанная по формуле цена российского газа, поставляемого в Республику Беларусь, составила в I квартале 2010 года 169 долл. за 1 тыс. куб. м, во II квартале – 185 долл., а в III квартале ожидается на уровне 193-194 долл.

В протоколе по вопросам создания совместной белорусско-российской газотранспортной организации ОАО «Белтрансгаз» от 31 декабря 2006 года закреплено, что увеличение ставки за транзит российского газа по сетям предприятия в 2009-2011 годах производится при условии введения белорусской стороной определенных оптовых наценок на перепродажу газа покупателям Республики Беларусь.

В мае 2007 года ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. долл. равными долями в течение четырех лет. В 2010 году сделка была завершена.