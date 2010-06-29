Путин: шпионский скандал не повлияет на отношения России и США

Председатель правительства РФ Владимир Путин выразил надежду, что шпионский скандал не повлияет на отношения России и США. Такое мнение он выразил во время встречи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

Премьер в шутку заметил, что Б.Клинтон выбрал правильное время для визита в Москву, поскольку в США сейчас "полиция разгулялась, людей в тюрьмы сажают".

"Я рассчитываю, что позитиву (в отношениях России и США), набранному в последнее время, это не принесет ущерба. Мы надеемся, что люди, которые дорожат российско-американскими отношениями, это понимают", - сказал В.Путин. По его мнению, отношения между двумя странами, особенно в экономической сфере, "в целом неплохо развиваются".

Сегодня Министерство юстиции США объявило об аресте 10 человек, которые, по утверждению ведомства, являются российскими разведчиками, работавшими в США нелегально. Дело находится на рассмотрении в окружном суде в южном округе Нью-Йорка.

В Министерстве иностранных дел РФ называют заявление необоснованным. Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении Департамента информации и печати МИД РФ.

«На наш взгляд, подобные действия ни на чем не основаны и преследуют неблаговидные цели. Нам не понятны причины, побудившие американское Министерство юстиции выступить с публичным заявлением в духе «шпионских страстей» времен «холодной войны». Отметим лишь, что такого рода вбросы не раз имели место в прошлом, когда наши отношения находились на подъеме», - говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что в любом случае, достойно глубокого сожаления, что все это происходит на фоне объявленной самой же Администрацией США «перезагрузки» в российско-американских отношениях.