В Польше подозревают, что с жертв катастрофы под Смоленском сняли ценные вещи

Вдова погибшего в авиакатастрофе под Смоленском председателя Национального банка Польши Славомира Скшипека подала заявление в прокуратуру о возможном похищении личных вещей ее мужа.

Об этом пишет газета Dziennik Gazeta Prawna.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Матеуш МАРТЫНЮК подтвердил УНИАН получение заявления, но не предоставил больше деталей.

Как отмечает газета, речь идет о золотых швейцарских часах Torneau и запонках, отсутствие которых близкие заметили еще во время идентификации тела в Москве. „Рукава рубашки были целыми, но не было ни запонок, ни часов”, - пишет издание.

В мае российская сторона выдавала родственникам погибших их личные вещи, и среди них запонок и часов тоже не оказалось.

Представитель семьи Бартош КОВНАЦКИЙ сказал газете, что близкие решили обнародовать дело лишь после того, как удостоверились, что этих вещей так и не нашли.

Вдова С.Скшипека также попросила прокуратуру еще раз исследовать документы по идентификации тела и вскрытию.

По данным газеты, военная прокуратура, которая получила заявление 24 июня, еще не возбудила дело, поскольку рассматривает возможность его передачи в Варшавскую окружную прокуратуру. Эта прокуратура расследует дело кражи денег с банковских карт другой жертвы Смоленской авиакатастрофы - генерального секретаря Совета охраны памяти борьбы и мученичества Анджея Пшевозника.

Как сообщал УНИАН, в начале июня стало известно о похищении около 2 тысяч долларов с банковских карт А.Пшевозника. Российская прокуратура позже сообщила о задержании четырех злоумышленников.