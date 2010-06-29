В Польше подозревают, что с жертв катастрофы под Смоленском сняли ценные вещи
Вдове не отдали часы и запонки
Вдова погибшего в авиакатастрофе под Смоленском председателя Национального банка Польши Славомира Скшипека подала заявление в прокуратуру о возможном похищении личных вещей ее мужа.
Об этом пишет газета Dziennik Gazeta Prawna.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Матеуш МАРТЫНЮК подтвердил УНИАН получение заявления, но не предоставил больше деталей.
Как отмечает газета, речь идет о золотых швейцарских часах Torneau и запонках, отсутствие которых близкие заметили еще во время идентификации тела в Москве. „Рукава рубашки были целыми, но не было ни запонок, ни часов”, - пишет издание.
В мае российская сторона выдавала родственникам погибших их личные вещи, и среди них запонок и часов тоже не оказалось.
Представитель семьи Бартош КОВНАЦКИЙ сказал газете, что близкие решили обнародовать дело лишь после того, как удостоверились, что этих вещей так и не нашли.
Вдова С.Скшипека также попросила прокуратуру еще раз исследовать документы по идентификации тела и вскрытию.
По данным газеты, военная прокуратура, которая получила заявление 24 июня, еще не возбудила дело, поскольку рассматривает возможность его передачи в Варшавскую окружную прокуратуру. Эта прокуратура расследует дело кражи денег с банковских карт другой жертвы Смоленской авиакатастрофы - генерального секретаря Совета охраны памяти борьбы и мученичества Анджея Пшевозника.
Как сообщал УНИАН, в начале июня стало известно о похищении около 2 тысяч долларов с банковских карт А.Пшевозника. Российская прокуратура позже сообщила о задержании четырех злоумышленников.