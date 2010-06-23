Италия поддерживает заявку Украины на председательство в ОБСЕ

Итальянская Республика поддерживает заявку Украины на председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2013 году.

Об этом сегодня в Риме сообщил министр иностранных дел Италии Франко ФРАТТИНИ во время встречи с руководителем МИД Украины Константином ГРИЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Министры иностранных дел Украины и Италии высоко оценили роль ОБСЕ в обеспечении мира и стабильности в регионе, построении единой и процветающей Европы. Руководитель внешнеполитического ведомства Италии поддержал позицию министра иностранных Украины о том, что дискуссии в рамках процесса Корфу в ОБСЕ должны стать более конкретизированными.

К.ГРИЩЕНКО и Ф.ФРАТТИНИ обсудили перспективы европейской интеграции Украины, вопросы переговорного процесса между Украиной и ЕС относительно заключения Соглашения об ассоциации, а также решения вопросов либерализации визового режима и подготовки Плана действий для введения безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в ЕС.

Руководитель МИД Украины выразил убеждение, что положительное решение ключевых вопросов переговорного процесса относительно Соглашения об ассоциации в значительной мере будет зависеть от успешности реформ в нашем государстве, а завершение переговорного процесса относительно заключения Соглашения об ассоциации остается стратегическим заданием правительства.

Министр иностранных дел Италии, в свою очередь, высоко оценил шаги Украины, направленные на проведение необходимых реформ, и перспективы европейской интеграции Украины, выразив при этом всестороннюю поддержку Италией евроинтеграционных устремлений Киева.

*Как сообщалось, 22 июня в Вене К.ГРИЩЕНКО принял участие в специальном заседании Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничества у Европе. Министр иностранных дел подтвердил готовность Украины возглавить ОБСЕ в 2013 году и очертил виденье будущих приоритетов председательства Украины в Организации в военно-политическом, экономическом и гуманитарном измерениях деятельности ОБСЕ. Изложенные министром иностранных дел Украины подходы относительно последующего развития ОБСЕ и роли и места Украины в процессах укрепления европейской безопасности получили высокую оценку со стороны стран-участниц Организации, в частности США, Канады, Российской Федерации, Молдовы, Грузии, Турции, Норвегии, которые выразили поддержку намерениям Украины возглавить ОБСЕ в 2013 году.