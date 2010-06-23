ЧФ РФ вооружится новыми кораблями и подлодками
08:41, 23 июня 2010Мир
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Планы до 2020 года
|Владимир Высоцкий
"Всего до 2020 года планируется построить для Черноморского флота 15 фрегатов и неатомных подводных лодок в соотношении 60 на 30", - сказал Высоцкий.
Он также сообщил, что уже в этом году специально для Черноморского флота будут заложены один фрегат и одна неатомная подводная лодка.
"Черноморский флот будет перевооружаться новыми кораблями, а не за счет перевода кораблей с других флотов", - сказал главком ВМФ России.
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