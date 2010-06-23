Белоруссия ищет альтернативу поставкам российского газа

Газовый конфликт с "Газпромом" заставляет Белоруссию искать альтернативные маршруты поставок природного газа, в том числе в Литве, заявил министр энергетики Белоруссии Александр Озерец во время встречи со своим литовским коллегой Арвидасом Секмокасом.

По сообщению министерства энергетики Литвы, в качестве одного из возможных решений Белоруссия рассматривает возможность получать энергоноситель из будущего терминала сжиженного газа.

Белоруссия полностью зависит от поставок газа из России. При этом почти 95% электроэнергии Белоруссия получает, используя природный газ, расходуя в течение года около 21 миллиарда кубических метров.

"Поэтому мы, как и вы, стремимся диверсифицировать источники энергии и уменьшить зависимость от российского газа", - приводит слова Озерца РИА "Новости".

Минск серьезно рассматривает возможность импорта газа из будущего литовского терминала. Озерец интересовался, какими будут параметры будущего терминала, планами прокладки новых магистральных газопроводов и не исключил участия Белоруссии в этих проектах.

По словам Секмокаса, инициативы Белоруссии важны и для Литвы, поэтому двухсторонние консультации будут продолжаться: "Еще в текущем году будет предложено как место, так и мощность терминала. Без всяких сомнений, мы готовы вам помочь и, принимая решение, будем стараться учитывать ваши интересы", - сказал литовский министр.

Он также обратил внимание на то, что Литва обеспокоена выбранным Белоруссией местом для строительства АЭС и выразил надежду, что Минск найдет решение, которое будет отвечать интересам обеих стран: "Это будет явным сигналом к тому, что Литва в процессе диверсификации поставок газа должна максимально учесть пожелания Беларуси".