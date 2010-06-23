Украина готова возглавить ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО подтвердил готовность Украины в 2013 году возглавить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом К.ГРИЩЕНКО сказал во время выступления на специальном заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

Министр очертил виденье будущих приоритетов председательства Украины в Организации в военно-политическом, экономическом и гуманитарному измерениях, а также защиты окружающей среды, в деятельности ОБСЕ.

К.ГРИЩЕНКО отметил готовность Украины активно участвовать в обсуждении на платформе ОБСЕ инициатив в сфере укрепления архитектуры европейской безопасности и продвигать общее виденье государствами - участниками ОБСЕ угроз и вызовов безопасности и путей их преодоления.

Раскрывая подходы Украины к ключевым вопросам повестки дня ОБСЕ, министр отметил важность укрепления потенциала ОБСЕ в сфере предупреждения и урегулирования конфликтов и обеспечения присутствия ОБСЕ в зонах конфликтов, а также подтвердил готовность Украины продолжить активное участие в процессах Приднестровского урегулирования в формате «5+2» и на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова.

К.ГРИЩЕНКО положительно отметил роль ОБСЕ в наблюдении за выборами в Украине и в содействии демократическим реформам, укреплении прав и свобод человека и утверждении верховенства права в государствах - участниках ОБСЕ.