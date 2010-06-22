Беларусь начала отбор транзитного газа

Белорусская сторона вечером во вторник направила "Газпрому" письмо с уведомлением о начале отбора российского транзитного газа. Об этом, как передает РИА Новости, журналистам сообщил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

По словам Семашко, соответствующее распоряжение было сделано "в целях поддержания газотранспортной системы".

Как сообщалось, 21 июня "Газпром" ограничил поставки газа Минску на 15 процентов, а 22 июня - еще на 15 процентов.