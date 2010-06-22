Беларусь начала отбор транзитного газа
22:18, 22 июня 2010Мир
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Газпром получил письмо с уведомлением
Белорусская сторона вечером во вторник направила "Газпрому" письмо с уведомлением о начале отбора российского транзитного газа. Об этом, как передает РИА Новости, журналистам сообщил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.
По словам Семашко, соответствующее распоряжение было сделано "в целях поддержания газотранспортной системы".
Как сообщалось, 21 июня "Газпром" ограничил поставки газа Минску на 15 процентов, а 22 июня - еще на 15 процентов.
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