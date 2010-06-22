В Польше не верят, что Украина отдаст России контроль над ГТС

Украинская власть не согласится на объединение НАК «Нафтогаз Украины» с российским газовым монополистом ОАО «Газпром» или передачу в управление совместного предприятия национальной газотранспортной системы.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразила аналитик Центра Восточных исследований OSW Анна ГУРСКАЯ.

Она напомнила, что россияне пытаются получить контроль над украинской ГТС с момента обретения Украиной независимости в начале 90-х годов прошлого столетия.

Вместе за это время в Украине выработалось стойкое убеждение, что передача газотранспортной системы равнозначна предательству национальных интересов, из-за чего даже нынешняя украинская власть не рискнет принять такое решение.

"Это было бы слишком яркой уступкой ... Не думаю, что даже сегодняшняя власть, которая является сильной и принимает достаточно мужественные решения - с политической точки зрения - решилась бы на такой шаг ", - сказала эксперт.

А. ГУРСКАЯ считает, что "Газпрому" было бы выгодно объединиться с "Нафтогазом".

Вместе с тем, по ее мнению, отчасти взаимовыгодным для обеих сторон может быть создание совместного предприятия, которое могло бы заниматься добычей, торговлей, реэкспортом или хранением газа.

"Вполне реально создать совместное предприятие" Нафтогаза "и" Газпрома ", которое будет частичной реализацией российских планов и, возможно, позволит получить прибыль с двух сторон", - сказала эксперт.

По словам А. ГУРСКОЙ, "это была бы немного дальше засунутая нога в приоткрытую дверь, но не реализация российских целей (получение контроля над ГТС).

В свою очередь, председатель правления альянса "Новая энергия" Валерий БОРОВИК назвал "большой глупостью" намерение объединить "Нафтогаз" и "Газпром", отметив, что российская компания заинтересована в как можно более дешевом транзите своего газа, а украинская – в наиболее дорогом.

По словам эксперта, с учетом капитализаций двух компаний "Нафтагоз" автоматически вливается в "Газпром", где не будет иметь никакого влияния на принятие решений, а Украина теряет крупнейшего налогоплательщика и его активы.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля председатель правительства РФ Владимир ПУТИН по итогам встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ предложил объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

20 июня, комментируя заявление главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА о том, что слияние компаний станет следующим этапом после создания субъектами совместного предприятия, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ в эфире телеканала "1 +1" заявил, что слияние "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" не будет.

"Никакого слияния не будет, но будет поиск организационной формы, которая позволит, как наш Президент сказал, синтезировать эффект работы нашего" Нафтогаза "и" Газпрома ", - заявил Н.АЗАРОВ.