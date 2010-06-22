Министр туризма Греции обещает еду и кров застрявшим туристам

Предложение является частью программы по улучшению имиджа Греции, который сильно пострадал от забастовок и протестов по поводу жестких правительственных мер по сокращению расходов.

Как сообщает сайт "Укрбизнес" со ссылкой на ВВС, доля туризма составляет почти 20% национального дохода, но в связи с неприятностями количество заказов упало на 10%, считают эксперты отрасли.

Забастовки продолжаются, хотя количество серьезных столкновений уменьшилось.

Греческий туризм также пострадал от последствий извержения вулкана в Исландии, который в течение нескольких дней выбрасывал огромное количество пепла в небо, блокируя воздушный транспорт.

"Мы гарантируем оплату дополнительного времени проживания и питания всем гостям Греции, даже если они застряли здесь из-за вулкана в Исландии", - заявил министр культуры и туризма Греции Павлос Геруланос.

Геруланос заявил, что в туристической отрасли Греции наблюдаются признаки восстановления, хотя еще слишком рано делать точные прогнозы.

"Статистика уже не такая мрачная, какой она была во время первых забастовок", - заявил он на пресс-конференции.

"Некоторые курорты сильно пострадали из-за кризиса, а у других дела идут еще лучше, чем раньше".

Греческое правительство вводит меры жесткой экономии в обмен на помощь в 110 млрд. евро от ЕС и МВФ.

Целью этих мер является сокращение дефицита государственного бюджета страны до уровня менее 3% от ВВП к 2014 году. В настоящее время он составляет 13,6%.

Но забастовки в знак протеста против этих мер несколько раз парализовали страну, приводя к закрытию аэропортов, автомобильных и железных дорог.

Геруланос также представил новый диск с рекламой Греции как туристического направления.