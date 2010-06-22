Газпром возмущается: это не просто наш газ, это наша труба

Беларусь проинформировала «Газпром» об отборе газа из транзитного газопровода.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Вместо того, чтобы искать деньги для оплаты долга, в Минске решили перекрыть транзитный газопровод. Сегодня об этом заявил Президент Беларуси, а первый вице-премьер правительства Беларуси Владимир СЕМАШКО направил «Газпрому» официальное уведомление о том, что он дал указания начать отбор из транзитного газопровода для внутренних нужды Беларуси – это официальное письмо, которые мы уже получили», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он подчеркнул, что такое решение принимается без оснований. «Это не просто наш газ, это наша труба, которая нам принадлежит на правах собственности», - сказал С.КУПРИЯНОВ.