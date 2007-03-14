В Индии свадебный автобус упал в пропасть

В горах севере Индии автобус, в котором ехали гости, гуляющие на одной из свадеб, сорвался в ущелье и с высоты более 180 метров упал в горную реку, передает агентство Associated Press.

По меньшей мере, 18 человек погибли и еще 27 получили ранения. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса, как и другие гости свадьбы, был пьян.

Сообщается, что в автобусе, который рассчитан на 32 пассажиров, ехали 44 человека. Остается неизвестным, были ли в автобусе новобрачные. Власти штата Утараканд приступили к расследованию инцидента.