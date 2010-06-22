Газпром грозится еще больше прикрутить вентиль Беларуси

«Газпром» может пойти на дальнейшее сокращение поставок газа в Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Если с белорусской стороны не будет никаких реальных шагов по решению проблемы, можно ожидать, что будет новое снижение. Будем определяться точно так же, как и сегодня в ходе заседания оперативного штаба», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня с 10.00 по московскому времени «Газпром» увеличил ограничение поставок газа в Беларусь до 30%.

«За прошедшие сутки Беларусь не предприняла никаких действий по погашению задолженности за поставки российского газа, и с 10 часов мск 22 июня 2010 года вводится ограничение на плановый объем суточной поставки российского газа в Республику Беларусь на 30% с последующим увеличением ограничения до уровня поставки пропорционально задолженности», - сказал глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» добивается от Беларуси выплаты долга в 192 млн. долларов за поставленное в этом году топливо.

Белорусская сторона, в свою очередь, заявила на прошлой неделе, что "Газпром" задолжал ей примерно такую же сумму за транзит газа, а именно - 200 млн. долларов.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил "Газпрому" приступить к ограничению поставок газа Беларуси.

Вчера, 21 июня, «Газпром» ограничил поставки газа в Беларусь на 15% суточной нормы, сегодня увеличил ограничение до 30%.

Сегодня, 22 июня, агентство «БЕЛТА» со ссылкой на представителя Министерства энергетики Республики Беларусь Людмилу ЗЕНЬКОВИЧ сообщило, что Беларусь рассчиталась с «Газпром» в полном объеме за потребленный в мае природный газ.

«Не дожидаясь перечисления денежных средств от «Газпрома» за осуществленный в мае текущего года транзит российского природного газа по белорусской газотранспортной системе и газопроводу «Ямал-Европа» в страны Европы, в полном объеме произведен расчет за потребленный Беларусью в мае природный газ», - отметила представитель Минэнерго. Таким образом, Беларусь рассчиталась с ОАО «Газпром» в полном объеме за потребленный Республикой Беларусь в мае природный газ, подчеркнула она.

Также белорусское агентство сообщило сегодня, что президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО распорядился перекрыть транзит российского газа через Беларусь.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, на сегодняшний день «Газпром» должен Беларуси 260 млн. долларов за транзит газа.

«Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатит за транзит «Газпром», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.