Газпром: Беларусь угрожает отбором газа из транзитной трубы

«Газпром» утверждает, что Беларусь угрожает отбором газа из транзитного газопровода.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, несмотря на то, что вчера переговорщики Беларуси находились в «Газпроме», никаких внятных ответов на вопрос, когда будет погашен долг за поставки российского газа, дано не было.

Как сказал С.КУПРИЯНОВ, белорусская сторона выехала вечером в Минск, пообещав провести утром консультации и дать ответ в 10.00 мск, когда должен был собираться оперативный штаб в «Газпроме».

«На контакт никто не вышел. Вместо этого мы получили письмо первого вице-премьера правительства Беларуси Владимира СЕМАШКО, в котором также никаких предметных предложений и обязательств по погашению накопившегося долга белоруской стороной нет – вместо этого письмо заканчивается, по сути, угрозой о том, что в случае дальнейшего снижения поставок газа в Беларусь они предпримут действия, связанные с отбором газа из транзитной ГТС для удовлетворения нужд народного хозяйства Беларуси», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он подчеркнул, что в таком тоне вряд ли можно конструктивно решать проблему.

По его словам, на данном этапе выход простой – скорейшее погашение того долга, который есть на данный момент – 192 млн. долларов.

В свою очередь, заместитель председателя правления ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр МЕДВЕДЕВ сообщил, что если Беларусь пойдет на нарушение своих транзитных обязательств и посягнет на газ, предназначенный европейским потребителям, «Газпром» сделает все возможное, чтобы европейские потребители не пострадали.

По его словам, «Газпром» готовится к задействованию механизма наблюдателей. «Чтобы было совершенно очевидно, кто что делает», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.