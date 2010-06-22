Газпром потуже прикрутил вентиль Минску

ОАО «Газпром» увеличило ограничение поставок газа в Беларусь до 30%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщил глава правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР.

«За прошедшие сутки Беларусь не предприняла никаких действий по погашению задолженности за поставки российского газа, и с 10 часов мск 22 июня 2010 года вводится ограничение на плановый объем суточной поставки российского газа в Республику Беларусь на 30% с последующим увеличением ограничения до уровня поставки пропорционально задолженности», - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» добивается от Беларуси выплаты долга в 192 млн. долларов за поставленное в этом году топливо.

Белорусская сторона, в свою очередь, заявила на прошлой неделе, что "Газпром" задолжал ей примерно такую же сумму за транзит газа, а именно - 200 млн. долларов.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил "Газпрому" приступить к ограничению поставок газа Беларуси.

Вчера «Газпром» ограничил поставки газа в Беларусь на 15% суточной нормы.