Взрыв прогремел в Стамбуле: есть жертвы

Взрывное устройство сработало в Стамбуле во вторник утром, три человека погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на турецкое телевидение. По данным агентства Рейтер, инцидент произошел рядом с одним из военных объектов. По предварительной информации, бомба взорвалась рядом с автобусом, перевозившим турецких военных. Обстоятельства происшествия, а также данные о числе погибших и пострадавших уточняются.

В начале месяца, 8 июня, в результате нападения на автобус полиции пострадали не менее 15 человек. По словам представителей местных правоохранительных органов, на маршруте движения автобуса было подорвано самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.

РИА Новости