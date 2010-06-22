Китай и Россия - лидеры промышленного шпионажа в Германии

07:12, 22 июня 2010
Мир
1652 0

Министр составил доклад за год

Китай и Россия - лидеры промышленного шпионажа за предприятиями Германии. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Томас де Мезьер в своем докладе об охране конституции ФРГ за 2009 г. Он связывает рост показателя с распространением интернета, передает Deutsche Welle.

Основными областями шпионажа являются, по мнению Т.де Мезьера, экономика, научные исследования и разработки, причем интерес представляют как техническая информация, так и стратегии управления предприятиями.

Что касается внутренних угроз, то глава МВД ФРГ назвал экстремистские политические движения и международные террористические организации.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter