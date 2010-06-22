Путин поручил ускорить строительство газохранилища на границе с ЕС

Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам и компаниям ускорить работу по строительству подземного хранилища газа (ПХГ) в Калининградской области, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Такое поручение он дал в ходе обсуждения газового спора с Белоруссией на заседании президиума правительства РФ.

В.Путин напомнил, что хранилище планировалось ввести в конце 2011 г. - начале 2012 г. "Посмотрите вместе с коллегами по объемам и срокам ввода", - обратился он к членам правительства.