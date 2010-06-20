Фавориты выборов приняли участие в голосовании в Польше

Фавориты досрочных президентских выборов в Польше - Ярослав КАЧИНЬСКИЙ и Бронислав КОМОРОВСКИЙ - приняли участие в голосовании.

Как передает РИА Новости, лидер консервативной партии "Право и справедливость", брат-близнец погибшего президента Польши Я.КАЧИНЬСКИЙ традиционно проголосовал на участке номер 333 в Варшаве, неподалеку от своего дома в столичном районе Жолибож. Он пришел на участок вместе со своей племянницей Мартой - дочерью Леха и Марии Качиньских, а также двумя внучатыми племянницами.

Исполняющий обязанности президента Польши, спикер Сейма Польши Б.КОМОРОВСКИЙ с супругой также традиционно проголосовали в Варшаве, на участке, расположенном в здании Второго общеобразовательного лицея имени Стефана Батория.

“Немного можно сказать в ситуации избирательной тишины. Кампания была непростая: на фоне катастрофы под Смоленском, потом наводнение”, - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ журналистам после голосования.

«Для нас всех нынешние выборы - это праздник демократии. Голосует вся Польша, каждый делает свой выбор”, - добавил спикер Сейма, поблагодарив всех сограждан, которые уже приняли участие в голосовании.

По сообщению Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши, избирательные участки будут открыты по всей стране до 20.00 по среднеевропейскому времени.

В списки для голосования внесено 30 миллионов 505 тысяч 68 избирателей. Образовано 25 тысяч 774 избирательных участка, в том числе, 263 - за границей и 5 - на морских судах под флагом Польши.

В борьбе за президентское кресло в Польше участвуют 10 кандидатов. Согласно данным последнего исследования, за Б.КОМОРОВСКОГО в первом туре готовы отдать свои голоса 44% респондентов, за Я.КАЧИНЬСКОГО - 29%.

На третьей позиции - самый молодой кандидат в президенты Польши, 36-летний лидер Союза демократических левых сил (СДЛС) Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ с 13%. Остальные кандидаты в президенты Польши могут получить менее 3%.

Первые неофициальные результаты голосования станут известны сразу же после закрытия избирательных участков и опубликования данных еxit poll. Как ожидается, ГИК Польши подведет итоги голосования в понедельник, 21 июня.