Отмена виз между Израилем и Украиной упиралась в проституцию

Правительство Израиля в воскресенье, 20 июня, проголосовало за отмену визового режима с Украиной. Министры большинством голосов поддержали отмену. Трое представителей партии ШАС в правительстве голосовали против, некоторые министры от "Ликуда" воздержались.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал, что отмена виз для граждан Украины повлечет увеличение количества туристов и, как следствие, ускорение темпов экономического роста, сообщает News.ru со ссылкой на радиостанцию "Коль Исраэль".

Ранее глава МВД и министерство юстиции выступали против отмены визового режима. Они утверждали, что открытие границы для граждан Украины будет иметь негативные последствия для криминогенной обстановки в Израиле. Министр внутренних дел Эли Ишай, в частности, повторял, что Украина - центр торговли живым товаром, и отмена виз сведет на нет усилия полиции по борьбе с проституцией в Израиле.

Сторонники отмены виз, в первую очередь, глава МИД Авигдор Либерман, министр внутренней безопасности Ицхак Аронович и министр туризма Стас Мисежников, приводили в качестве примера результаты отмены виз с Россией. По их словам, открытие границ с этой страной не привело к повышению уровня преступности в Израиле.

По данным, представленным Ароновичем членам межведомственной правительственной комиссии, в 2009 году среди российских туристов, приехавших в Израиль, не оказалось ни одного человека, связанного с криминалом. Министр сообщил также, что полицейские задержали 16 женщин, нелегально прибывших в Израиль для занятия проституцией, и только две из них оказались гражданками Украины.