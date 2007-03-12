Обстрел Верхней Абхазии: взгляд из России и из Грузии

Перестрелку в Кодорском ущелье трудно квалифицировать иначе, чем закономерный результат прошлогоднего осложнения обстановки там в связи с вводом грузинских войск и размещением абхазского "правительства в изгнании", считает официальный представитель МИД РФ Михаил Камынин. Он выразил надежду, что в Тбилиси взвешенно и ответственно подойдут к оценкам данного происшествия и не позволят эмоциям взять верх.

По данным М.Камынина, в ночь на 12 марта в верхней части Кодорского ущелья Абхазии была отмечена стрельба. Факт перестрелки зафиксировала Миссия ООН по наблюдению в Грузии и миротворцы СНГ.

Ряд грузинских политиков и СМИ Грузии обвинили в инциденте Россию, утверждая, что обстрел вели, в том числе, российские боевые вертолеты. ВВС России утверждают, что в указанном районе полеты по их линии не выполнялись, особо отметил М.Камынин.

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Гелы Бежуашвили. Оба министра выразили озабоченность обострением в Кодорском ущелье, которое может еще больше осложнить процесс грузино-абхазского урегулирования.

Со своей стороны министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили приказал открывать огонь в случае повторного вооруженного нападения на население Верхней Абхазии (Кодорское ущелье). "Мы всегда приказывали не стрелять и не поддаваться на провокации, но после вчерашнего нападения я приказал открывать ответный огонь", - сказал он журналистам. "К этому нас вынуждает вчерашняя массированная военная бомбардировка и военная операция в Верхней Абхазии", - заявил В.Мерабишвили.

По его данным, минувшей ночью грузино-российскую воздушную границу со стороны Карачаево-Черкесии пересекли минимум три военных вертолета с системами ночного видения. По селам было выпущено не менее 20 снарядов. Вертолеты обстреливали ущелье неуправляемыми ракетами, выпущенными, вероятно, из вертолетов типа Ми-24.

Сегодня же президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил на заседании Совета безопасности в Тбилиси, что у страны есть возможность защитить население Верхней Абхазии (Кодорское ущелье). По его словам, "нападение на население Верхней Абхазии, которая застряла в горле сепаратистов и некоторых их покровителей", он расценивает как нападение на всю Грузию. Он пообещал, что обороноспособность Грузии будет усиливаться и впредь.

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