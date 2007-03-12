Кристиан Лакруа одел железнодорожников в новую униформу (фото)

Контролеры французских железных дорог SNCF с 10 июня этого года будут работать в униформе от всемирноизвестного модельера Кристиана Лакруа.

Кроме стандартного серого цвета, новую рабочую одежду дополнят фиолетовый и зеленый - контролер будет ходить в серых брюках, фуражке, пастельной рубашке и фиолетовом жилете.

- Нашим сотрудникам нужна была шикарная униформа, которая бы давала ощущение того, что они - хозяева на борту поезда, - сказала журналистам глава компании SNCF Анн-Мари Идрак.

По ее словам, стоимость новой формы составляет около 19 млн евро.

В SNCF контролерами работают 11 тыс. людей.

Других сотрудников компании, которые работают на вокзалах Франции, оденут в форму от Лакруа с 2009 года. Раньше модельер разработал обновленный интерьер скоростных поездов TGV.

Кристиан Лакруа одел также в свою униформу сотрудников компании Air France. Они ее носят с 2005 года. Авиакомпании пришлось потратить на это 20 млн. евро.

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