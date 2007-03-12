Под Москвой сгорели четверо украинцев

Прокуратурой Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре пяти человек в подмосковной Балашихе. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах Московской области.

"Пожар произошел накануне в одном из домов в деревне Абрамцево Балашихинского района Московской области. В результате пожара здание сгорело полностью. В огне погибли родственник хозяина дома и четверо граждан Украины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

РИА "Новости"