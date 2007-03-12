Минобороны РФ обвиняет грузинскую власть в провокации

В Министерстве обороны РФ считают провокацией заявление грузинских властей об обстреле Кодорского ущелья с вертолетов, якобы прилетевших со стороны России. Об этом сообщил РИА «Новости» помощник главкома ВВС России, полковник Александр ДРОБЫШЕВСКИЙ.

По его словам, "заявление грузинских властей об обстреле части Кодорского ущелья, где располагаются села Ажара, Генцвиши и Чхалта, с вертолета, якобы прилетевшего со стороны России, ни что иное, как провокация"

Ранее официальный представитель МВД Грузии Шота ХИЗАНИШВИЛИ утверждал, что обстрелу ущелья предшествовало нарушение воздушного пространства Грузии. "Над ущельем пролетели несколько вертолетов, после чего начался обстрел", - сказал он.

По его словам, Кодорское ущелье Грузии минувшей ночью обстреливалось в течение 40 минут. "Жертв нет, но здания в селах обстрела получили серьезные повреждения. В настоящее время в ущелье спокойная обстановка", - сказал Ш.ХИЗАНИШВИЛИ.

Между тем, данным краевой полиции региона Самегрело-Верхняя Сванетия, обстрел Кодорского ущелья велся с территории, которую контролирует абхазская сторона.

"Сразу после начала обстрела мы поставили в известность представителей миссии военных наблюдателей ООН в зоне грузино-абхазского конфликта и командование российских миротворцев", - заявили в краевой полиции.

В понедельник утром в Кодорское ущелье вылетели глава МВД Грузии Вано МЕРАБИШВИЛИ, группа военных экспертов и представители легитимного руководства Абхазской автономии.