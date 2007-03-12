Сегодня ночью была обстреляна территория Кодорского ущелья

Минувшей ночью был совершен обстрел территории Кодорского ущелья. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей краевой полиции региона Самегрело-Верхняя Сванетия, обстрел велся в основном из минометов и установки "Град".

По словам представителя полиции, ориентировочно, в 22.00 по местному времени воздушное пространство Верхней Абхазии нарушил вертолет. После этого начался обстрел сел Ажара, Генцвиши и Чхалта. По данным полиции, повреждения получили здания Совета министров Абхазской автономии в изгнании и отделение полиции Грузии, жертв среди населения нет.

По словам источника, на месте инцидента эксперты изъяли осколки от разорванных мин.

"Сброшенные мины оказались российского производства", - добавил грузинский полицейский.

В Кодорское ущелье в понедельник утром уже вылетел министр внутренних дел Грузии Вано МЕРАБИШВИЛИ.