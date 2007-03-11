В Испании вспоминали погибших в терактах 11 марта 2004 года (фото)

В Испании сегодня почтили память погибших в терактах 11 марта 2004 года.

Как передает MIGnews, перед мадридской железнодорожной станцией Аточа король Испании ХУАН КАРЛОС и королева СОФИЯ открыли мемориал памяти жертвам серии устроенных террористами взрывов. Тогда погиб 191 человек, более полутора тысяч получили ранения. Памятник представляет собой мерцающий цилиндр из стекла.

Церемония состоялась менее чем месяц после того, как 29 подозреваемых предстали перед судом по обвинению в совершении этого чудовищного злодеяния.

В воскресное утро родственники жертв и потерпевшие склонили головы в молчании, пока король возлагал венок к подножию 11 метровой башни. Высота монумента указывает на дату, когда Испания подверглась самому крупному нападению, совершенному в мирное время.