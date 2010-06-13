Число погибших на юге Киргизии достигло 113 человек

Число погибших на юге Киргизии составило 113 человек, ранения получили около 1,5 тысячи, сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики.

“В Ошской и Джалал-Абадской областях за медпомощью обратились 1405 человек. Погибли 113, из них 21 за сегодняшние сутки в Джалал-Абаде”, - цитирует представителя минздрава РИА Новости.

В южной столице Киргизии Оше трое суток продолжаются межэтнические столкновения между киргизами и узбеками, сопровождающиеся погромами и поджогами жилых домов. Обе стороны конфликта вооружены огнестрельным оружием. В субботу беспорядки перекинулись на соседнюю Джалал-Абадскую область республики.