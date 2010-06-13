Молодежь с ножами разгуливает по Ошу

Обстановка в Оше, который называют южной столицей Киргизии, остается напряженной: многие здания разрушены и сожжены, по городу на открытых грузовиках ездит молодежь с дубинками и ножами, закрепленными на палках, а узбеки массово бегут из окрестных сел, передает РИА Новости.

Межэтнические столкновения между киргизами и узбеками начались в Оше в ночь на пятницу. Участники беспорядков сожгли целые кварталы жилых домов, магазины, базары. На улицах бесчинствуют мародеры. В субботу беспорядки перекинулись на соседнюю Джалал-Абадскую область. Жертвами погромов стали почти 100 человек, свыше тысячи получили ранения - и это только официальные данные.

Власти заявляют, что ситуацию в Оше удалось взять под контроль.

Сейчас, как передает корреспондент РИА Новости, на улицах города много сгоревших машин, разграблены магазины. Горит медицинский центр, дым виден за километры от него. Возле областной больницы периодически стреляют.

Выходить на улицу до сих пор небезопасно. По городу ходят пьяные, агрессивно настроенные местные жители, многие из них вооружены ножами и дубинками. Особенно "популярны" у бандитов палки с закрепленными на концах ножами. Встречаются и люди с огнестрельным оружием. Толпы вооруженной молодежи разъезжают по городу на открытых грузовиках.

Безопасно только в милицейских отделениях и в здании горадминистрации, где расположился штаб и находится большое число сотрудников МВД.

Узбеков в самом городе практически нет - они остаются в селах в окрестностях города. Тысячи людей, большинство из которых женщины и дети, бегут из Ошской области в соседний Узбекистан. Как передает корреспондент РИА Новости, беженцы идут непрерывным потоком. Пограничники помогают им перебраться через глубокие рвы на границе. Тем не менее, возникает давка. Несколько человек - дети и женщины - были раздавлены толпой.

Тех, кто пересек границу, размещают под открытым небом в приграничных узбекских селах. По словам работающих на месте пограничников, беженцев десятки тысяч.

В Киргизии, по разным данным, проживают до миллиона узбеков