Чрезвычайное положение введено во всей Джалалабадской области Киргизии

Временное правительство Киргизии в воскресенье приняло решение ввести режим чрезвычайного положения на всей территории Джалалабадской области и установить там комендантский час, сообщает РИА Новости.

В южной столице Киргизии Оше в ночь на пятницу вспыхнули межэтнические столкновения между киргизами и узбеками, сопровождающиеся погромами и поджогами жилых домов. Обе стороны конфликта вооружены огнестрельным оружием, есть многочисленные жертвы. В субботу беспорядки перекинулись на соседнюю Джалалабадскую область республики. В пятницу чрезвычайное положение было введено в городе Ош и четырех районах Ошской области, а в субботу - в Джалал-Абаде и Сузакском районе Джалалабадской области. "В связи с непрекращающимися столкновениями, в интересах безопасности граждан, ввести режим чрезвычайного положения на всей территории Джалалабадской области с установлением комендантского часа с 18.00 до 06.00. Действие чрезвычайного положение продлится до 22 июня", - говорится в декрете временного правительства. Первый заместитель председателя Госслужбы нацбезопасности республики Кубатбек Байболов назначен комендантом Джалалабадской области на период действия чрезвычайного положения. Ему предоставлено право "определить перечень и пределы чрезвычайных мер и временных ограничений прав и свобод граждан, их дополнительных обязанностей на указанной территории". И поручено "принять исчерпывающие меры по пресечению, предупреждению и ликвидации последствий массовых беспорядков, сопряженных с насилием и угрозой жизни людей.