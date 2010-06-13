В Москве будет создан пресс-клуб стран СНГ

До конца года в Москве будет создан пресс-клуб журналистов стран СНГ.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Александр КАЛУГИН, об этом заявил в ходе V Белорусского международного медиафорума исполнительный директор МФГС Армен СМБАТЯН.

«До конца этого года в Москве будет открыт пресс-клуб СНГ, который станет уникальной площадкой для работы журналистов постсоветского пространства», – сказал А.СМБАТЯН.

По его словам, пресс-клуб будет способствовать «развитию связей между нашими странами, пониманию интеграционных процессов, которые протекают в СНГ».

Среди других проектов, которые реализует фонд, – журналистский конкурс «Лучший в профессии» и Гуманитарный портал СНГ, а также двухгодичный магистерский курс «Цифровые медиа и межкультурная коммуникация» на факультете журналистики Московского государственного университета.

«Все проекты, которые МФГС реализует в области СМИ, призваны способствовать развитию и усилению гуманитарной составляющей информационных потоков в СНГ», - отметил А.СМБАТЯН.

Медиафорум «Партнерство во имя будущего» с участием журналистов всех стран СНГ, Балтии, а также Грузии, Великобритании, Германии и Франции проводится Министерством информации Беларуси, Белорусским союзом журналистов и Международной конфедерацией журналистских союзов (Москва) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Белорусский медиафорум завершит свою работу сегодня принятием итогового документа.