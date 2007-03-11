Российский миллиардер строит самую дорогую в мире яхту

Российский миллиардер, чье имя не разглашается, строит яхту, которой позавидует даже Роман Абрамович, пишет в воскресенье британская газета "Санди Телеграф".

Строительство самого дорогого в мире частного судна, известного пока под именем "Hull 6154", - стоимостью 140 миллионов фунтов стерлингов - началось накануне в итальянской Генуе. Фирма Fincantieri, одна из лидирующих фирм-строителей яхт, получила заказ на создание лодки от известнейшей брокерской фирмы Camper and Nicholsons International, базирующейся в Лондоне.

"Когда яхта будет закончена, это будет самая технически продвинутая и элегантная яхта в мире. Внутри судна будет бассейн с морской водой и отсек для субмарины, которая сможет опускаться на глубину до 300 футов (более 90 метров)", - сказал директор Fincantieri Джузеппе Боно.

На cемипалубной "Hull 6154" длиной 438 футов (более 133 метров), помимо отсека для подводной лодки, будет две вертолетные площадки. Для отдыха хозяина яхты и его гостей предусмотрены 15 комнат, оснащенные суперсовременной техникой. Интерьеры для яхты разрабатывал специально приглашенный британский дизайнер Паскаль Реймонд. Ванные комнаты будут отделаны золотом и мрамором. В распоряжении гостей будут также джакузи и гимнастический зал, устроенный таким образом, что из любой точки его можно будет созерцать открывающиеся морские виды, а также специальная палуба для воздушных ванн.

Если же вдруг гостям наскучит пребывание на борту яхты, к их услугам пять комплектов водных лыж и две моторные лодки.

По словам управляющего менеджера брокерской фирмы Ancasta, одной из самых крупных компаний в Европе, специализирующейся на продаже яхт, Ника Гриффитса, "Hull 6154" уже вызвала "невероятный переполох" среди любителей частных кораблей.

Планируется, что строительство яхты завершится к 2010 году. Имя заказчика не разглашается, известно только, что это точно не Роман Абрамович, на настоящий момент владелец самой дорогой в мире частной яхты "Pelorus" стоимостью 72 миллиона фунтов стерлингов.

Недавно Абрамович объявил о своем намерении приобрести еще одну, пятую по счету, яхту, "The Eclipse", цена которой превышает сто миллионов фунтов стерлингов. "The Eclipse", оснащенная пуленепробиваемыми стеклами и системой обнаружения ракет, сейчас строится в Гамбурге. Также, как и на "Hull 6154", на ней предусмотрены две вертолетные площадки, место для подлодки и плавательный бассейн.

"Рынок заполнен строящимися суперяхтами, и правят бал сейчас именно русские. Для них самое главное - у кого самая длинная яхта, самая высокая мачта и самая лучшая отделка. По моему опыту, для русских олигархов яхты - прежде всего знак статуса. Нередко изысканный дизайн их интересует гораздо больше, чем то, для чего, собственно, яхта используется", - сказал Гриффитс.

Помимо русских любителей яхт, среди поклонников этого вида транспорта числятся один из основателей компании "Майкрософт" Пол Аллен, владеющий яхтой "Octopus" стоимостью 126 миллионов фунтов стерлингов, и бизнесмен, владелец магазина "Хэрродс", Мохаммед аль-Файед, которому принадлежит недорогая, по нынешним меркам, яхта "Sokar" стоимостью 17 миллионов фунтов стерлингов.

РИА Новости