Литва празднует годовщину восстановления независимости

В Литве сегодня отмечается 17-я годовщина восстановления государственной независимости.

Как передает ИТАР-ТАСС, состоявшееся сегодня торжественное заседание Сейма (парламента) стало главным событием праздника. Однако в выступлениях Президента Валдаса АДАМКУСА, спикера Сейма Виктораса МУНТЯНАСА, других ораторов прозвучали и не совсем праздничные нотки. Глава государства, в частности, призвал политиков страны "вернуть доверие населения к тем идеалам свободы, которые были провозглашены в Акте независимости 11 марта 1990 года, чтобы слова и дела не различались".

В полдень на Площади независимости перед зданием Сейма прошла торжественная церемония поднятия государственных флагов стран Балтии. А вечером под открытым небом состоится праздничный концерт мастеров искусств Литвы.

***11 марта 1990 года Верховный Совет республики принял решение о выходе Литвы из состава СССР, приостановил действие советской конституции, объявил о восстановлении независимости страны.